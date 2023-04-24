مُحطم الأرقام القياسية.. 6 إنجازات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول

يواصل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة ناديه للموسم السادس على التوالي ومحطمًا العديد من الأرقام القياسية.

وحطم محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، حيث وصل إلى الهدف رقم 183 بقميص ليفربول في جميع البطولات، بعد هدفه الأخير في مرمى نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في مرمى نوتينجهام فورست، ليقود ليفربول نحو الفوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

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أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول

وبهذا الصدد، أعدّت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، تقريرًا مطوّلًا، كشفت خلاله عن الأرقام القياسية التي تنتظر محمد صلاح في المواسم المقبلة.

وتأتي الأرقام القياسية التي تنتظر محمد صلاح في المواسم المقبلة، على النحو التالي:

1- تكرار إنجاز إيان راش في موسم 1983/1984

يسعى محمد صلاح لتسجيل 47 هدفًا في موسم واحد، وتكرار إنجاز إيان راش في موسم 1983/1984 في جميع البطولات.

وكان محمد صلاح قد سجل 44 هدفًا في 52 مباراة بموسم 2017/2018.

2- تكرار إنجاز إيان راش في عام 1986

يأمل محمد صلاح في تسجيل 44 هدفًا في عام ميلادي واحد في جميع البطولات، مثلما فعل إيان راش في عام 1986.

وكان محمد صلاح قريبًا من تحقيق هذا الإنجاز، ولكنه اكتفى بتسجل 37 هدفًا في عام 2018.

3- أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة

يريد محمد صلاح الانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، حيث سبقه 5 لاعبين في ليفربول قد سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة.

وكان محمد صلاح قريبًا من تحقيق هذا الإنجاز، ولكنه سجل أربع أهداف في مرمى واتفورد في مارس 2018، وهي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

6 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول

4- أكبر عدد مشاركات في دوري أبطال أوروبا

يُعد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 91 مباراة.

بينما شارك محمد صلاح في 66 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

ولكن محمد صلاح مهددًا بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، في ظل تراجع نتائج ليفربول هذا الموسم.

5- الأكثر تسجيلًا للهاتريك في البريميرليج

يُعد روبي فاولر، أسطورة ليفربول السابق، أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 9 هاتريك.

بينما سجل محمد صلاح 4 "هاتريك" في مرمى أندية واتفورد، بورنموث، ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد.

6- الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات جزاء

يُعد ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، أكثر لاعب سجل أهدافًا من ركلات جزاء برصيد 32 هدفًا.

بينما سجل محمد صلاح 18 هدفًا من ركلة جزاء، وأهدر آخر ثلاث ركلات جزاء مع ليفربول.

أرقام قياسية حققها محمد صلاح مع ليفربول

ويُعد محمد صلاح هدّاف ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 136 هدفًا، بينما يتواجد في المركز السادس في قائمة ترتيب هدّافي ليفربول التاريخيين برصيد 183 هدفًا، بالتساوي مع روبي فاولر، وخلف ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس بفارق أربعة أهداف فقط.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، خلف توتنهام وأستون فيلا أصحاب المركزين الخامس والسادس برصيد 53 و51 نقطة على التوالي.