هالاند يعود لتدريب مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة

عادي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى تدريب الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك هالاند بشكل طبيعي في مران السيتي اليوم، استعدادًا لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة الـ30 من البريميرليج السبت المقبل.

A familiar face returns to training! 😅 pic.twitter.com/PHwfKqoyiB — Manchester City (@ManCity) April 5, 2023

واستعاد السيتي هالاند في توقيت مثالي قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني الحاسمة في ربع نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وكان هالاند قد تعرض لإصابة في التوقف الدولي مع النرويج دون أن يشارك، ليعود إلى السيتي ويغيب عن لقاء ليفربول في الجولة الماضية.

قائمة أعلى اللاعبين في القيمة التسويقية بالدوري الإنجليزي

وبالاستغانة بموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، والمتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والمدربين، فإنه تم تحديث القمة التسويقية لـ171 لاعبًا في بطولة الدوري الإنجليزي فقط.

وتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أعلى اللاعبين في القيمة التسويقية بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه السماوي في الموسم الحالي 2022-2023.

بينما تناقصت القمة التسويقية لنجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، بقيمة 10 ملايين يورو.

وجاءت قائمة أعلى اللاعبين في القيمة التسويقية بالدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

بلغت قيمته التسويقية 170 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- بوكايو ساكا (أرسنال)

بلغت قيمته التسويقية 110 مليون يورو، وذلك بزيادة 10 ملايين يورو عن آخر تحديث.

- فيل فودن (مانشستر سيتي)

بلغت قيمته التسويقية 110 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

بلغت قيمته التسويقية 90 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

بلغت قيمته التسويقية 85 مليون يورو، وذلك بزيادة 30 مليون يورو عن آخر تحديث.

وكان لاعب الوسط إنزو فيرنانديز قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في يناير 2023، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 121 مليون يورو.

- مارتن أوديجارد (أرسنال)

بلغت قيمته التسويقية 80 مليون يورو، وذلك بزيادة 20 مليون يورو عن آخر تحديث.

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

بلغت قيمته التسويقية 80 مليون يورو، وذلك بزيادة 25 مليون يورو عن آخر تحديث.

- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

بلغت قيمته التسويقية 80 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- جابرييل خيسوس (أرسنال)

بلغت قيمته التسويقية 75 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

الأمر ذاته بالنسبة لـ برونو فيرنانديز، الذي بلغت قيمته التسويقية 75 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.

- جابرييل مارتينيلي (أرسنال)

بلغت قيمته التسويقية 70 مليون يورو، وذلك بزيادة 10 ملايين يورو عن آخر تحديث.

- محمد صلاح (ليفربول)

بلغت قيمته التسويقية 70 مليون يورو، والتي تناقصت بقيمة 10 ملايين يورو.

- داروين نونيز (ليفربول)

وتساوى محمد صلاح مع زميله داروين نونيز، الذي بلغت قيمته التسويقية 70 مليون يورو، وهذه القيمة لم تتغيّر بعد آخر تحديث.