لسماع أقوالهم.. استدعاء أسرة مسن توفي في مسكنه بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، الأربعاء، باستدعاء أسرة مسن عثر على جثته متعفنة في منزله وحيدًا؛ لسماع أقوالهم.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة ويدعى “م. ع. م”، في العقد السابع من العمر.

بالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.