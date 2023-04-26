امتحانات المصريين في الخارج.. إتاحة تحميل ملفات الأنشطة لطلاب الصفوف الأولى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر المنصة الإلكترونية لأبناء المصريين في الخارج، تحميل ملفات الأنشطة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي من خلال منصة الامتحانات الإلكترونية.

وأوضحت المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، خطوات تحميل الطلاب لملفات الأنشطة، وتأتي كالتالي:

١- الضغط على جوجل كروم.

٢- اكتب في محرك البحث

sabroad.emis.gov.eg/exams

٣- الدخول بايميل الطالب وكلمة السر الخاصة به

٤- بعد فتح الصفحة اختار download

٥- يجب على الطالب طباعة الملف والإجابة عليه

٦- رفع الملف بعد الإجابة عليه

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما أعلنت الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.