الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس البحوث الزراعية يفتتح حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة سخا بكفر الشيخ

قيادات الزراعة تتفقد
قيادات الزراعة تتفقد الزراعات

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه د أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والدكتور مجاهد حلمي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بافتتاح موسم حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية. 

وكان في استقبال الدكتور سعيد ابو الحارث مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا والدكتور محمد عطوه مدير محطة سخا ووكلاء المحطة وأعضاء الفرق البحثية، ولفيف من الباحثين والفنيين بالمحطة وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للأنشطة البحثية والانتاجية لمركز البحوث الزراعية  وفي إطار  توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشملت الزيارة افتتاح حصاد محصول الكتان والقمح حيث شهدت الزيارة حصاد باكورة أصناف القمح واحدثها مصر ٤ درجة الأساس وزيارة لحقول الإكثار للأصناف المختلفة مثل مصر ٣ وسخا ٩٥ وجيزة ١٧١ وأحدث الأصناف سخا ٩٦.

وأشاد "سليمان" بمستوى التجانس والنقاوة للإكثارات بالمحطة ووجه الشكر للباحثين والعاملين على الجهد المبذول وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من تقاوي الأساس بما يحقق الخطة المعتمدة قصيرة الأجل لتغطية كامل المساحة التقاوي المعتمدة، كما قام رئيس مركز البحوث الزراعية ومرافقوه بزيارة البيوت المحمية للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والمعرض الخاص بهجن الذرة الشامية بالمحطة وفي ختام جولته شدد رئيس المركز على أهمية البحوث التطبيقية لمواجهة تحديات الإنتاج بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية.

الزراعة رئيس البحوث الزراعية يفتتح حصاد المحاصيل الشتوية بكفر

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