الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من السودان.. وصول طائرة على متنها 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب إلى باريس

وصول طائرة
وصول طائرة

وصلت طائرة على متنها 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب إلى باريس، بعد إجلائهم من السودان حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت وصلت أول دفعة من الرعايا الفرنسيين إلى جيبوتي بعد إجلائهم من السودان، يوم الأحد الماضي الموافق ٢٣ أبريل الجاري، إذ كان على متنها نحو مائة من الرعايا الفرنسيين ومن جنسيات أخرى معظمهم أوروبيون.

يجدر الإشارة إلى أن القتال الذي اندلع، في مطلع الأسبوع الماضي، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو- المعروف أيضا باسم حميدتي، والذي أسفر بدوره عن وقوع ضحايا ومصابين قدروا بالآلاف حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

السودان باريس الرعايا الفرنسيين فرنسا الدعم السريع في السودان

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