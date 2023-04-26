الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وجبات وأدوية وإعفاء من الرسوم.. وزارة النقل تقدم تيسيرات للعائدين من السودان

وزارة النقل
وزارة النقل

تواصل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية (الأجهزة الأمنية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الصحة، الهلال الأحمر، وغيرها من الجهات المختصة) لتقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكافة الوزارات المعنية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، وفى ضوء متابعة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية على مدار الساعة، وتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأعلنت وزارة النقل أنه تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في المينائين، وتوفير مزيد من عربات الإسعاف في المينائين، بالتنسيق مع الإسعاف المصري، وتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل المينائين مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك  وغيرها من الجهات. 

كما تمت تم زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات، وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كافة  إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم. 

كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالميناءين، وتم اعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقودًا من رسوم الوصول.

كما أشار بيان الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة غلى أنه في إطار استقبال المينائين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول فقد قامت السفارات الأجنبية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتي المجر والصين، وتم تقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، حيث قدم مسئولو السفارة الصينية درعا شرفيا لمدير ميناء قسطل للمجهودات التي قامت بها إدارة الميناء في إنهاء إجراءات العائدين من السودان من الجالية الصينية بالسودان، وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم. 

كما قدم مسئولة السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية في مصر وكافة الأجهزة العاملة في الميناء على تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال الصينين العائدين من السودان.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من  21 - 25 أبريل 2023 بلغ 1297 عائدًا، كما وصل عدد  العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات  خلال الفترة من 21 - 25 أبريل 2023 إلى 8897 عائدًا. 

وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين إلى كافة أنحاء جمهورية  مصر العربية، وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين، وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان.

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

سعر الذهب الآن.. المعدن الأصفر فى بداية تعاملات الأربعاء 26 أبريل 2023

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 26-4-2023

وجبات وأدوية وإعفاء من الرسوم.. وزارة النقل تقدم تيسيرات للعائدين من السودان

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 /4 /2023 فى مصر

متحدث التعليم يكشف عن حالة استثنائية لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة