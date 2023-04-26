الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الروسية لدى لندن: الغرب يريد جعل أوكرانيا مقبرة للنفايات المشعة

السفارة الروسية
السفارة الروسية

أعلنت السفارة الروسية لدى لندن أن تصريحات نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، حول قذائف اليورانيوم المنضب في أوكرانيا، تشير إلى أن الغرب أعد لأوكرانيا دور مقبرة للنفايات المشعة.

 

وأشارت السفارة إلى أن تصريح نائب الوزير البريطاني يوضح "الوجه الإجرامي عديم الرحمة لخط الأنجلو ساكسون في التصعيد الشامل "للنزاع بالوكالة" الذي أطلقوه في أوكرانيا".

 

وأضافت: "من الواضح الآن أن الغرب قد أعطى هذا البلد ليس فقط دور الساحة العسكرية المناهضة لروسيا، ولكن أيضا دور "المقبرة" المشعة".

 

ودعت السفارة السلطات البريطانية إلى عدم إرضاء نفسها بآمال وهمية في أن يخرجوا "من الماء غير مبللين" من خلال تحويل مسؤولية الذخيرة إلى القوات الأوكرانية.

 

وقال هيبي في وقت سابق إن لندن أرسلت آلاف القذائف لدبابات "تشالنجر 2" إلى كييف، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لا تراقب من أين يتم إطلاق هذه القذائف.

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