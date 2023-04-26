خالد عكاشة: مصر سبقت كل دول العالم فى إجلاء رعاياها من السودان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لنا أن نفخر أن الدولة المصرية هي أول دولة استطاعت أن تجلي رعاياها من السودان وسبقت في ذلك كل دول العالم، وكان هناك حضورًا مصريًا فاعلًا واهتمامًا كبيرًا من القيادة المصرية.

وأضاف “عكاشة”، خلال لقائه في "تغطية خاصة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أداء الدولة المصرية منذ 2014 يعزز نفسه في كل الظروف التي يمر بها العالم، ورأينا ذلك في جائحة كورونا وعودة المصريين من مدينة “وهان”، الصينية، وكل دول العالم، مؤكدًا أن كافة الأجهزة يكون لديها خطط مسبقة.

دول تطلب مساعدة مصر لجلب رعاياها من السودان

وتابع، أن الدولة مدركة لدورها والسباق المصري فتح الأبواب أن تمتد الثقة لدول أخرى شعرت بحجم الثقة بين الشعب المصري والشعب السوداني وطالبت مصر بمساعدتها في جلب رعاياها من السودان.