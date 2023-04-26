"اللهم ربنا لك الحمد".. أفضل الأدعية النبوية الواردة عن النبى

يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي دائمًا ما يسعى لها الكثيرين للتقرب إلى الله، ففي السطور التالية نقدم أشهر وأفضل الأدعية النبوية الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أفضل الأدعية النبوية:

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم آت نفسي تقواها ،و زكها أنت خير من زكاها أنت وليها و مولاها اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، و من قلب لا يخشع ،و من نفس لا تشبع ،و من دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ، وفتنة القبر، وعذاب القبر د، و شر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.