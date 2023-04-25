الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القابضة للمياه" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها في بني سويف

اللقاء
اللقاء

استقبلت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الثلاثاء، لجنة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف "محطات الألترافلتريشن"، ونسب تطور الأعمال بها وكذلك الوقوف على أي معوقات وحلها، في إطار سعي الشركة إلى تطوير كافة خدماتها والذي ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أكدت المهندسة دينا، أنه لا بد من متابعة كافة المشروعات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات حيث إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء مصر و سعي الدولة لتحقيق خطط التنمية و أهتمامها و مجهوداتها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

وشددت على ضرورة الإشراف الدائم والمستمر للمشروعات الجارية وسرعة الإنجاز بها اتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم مما سينعكس علي جودة العمل وحسن استغلال الموارد مما سيؤدي إلي تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

 

الخدمه المقدمه للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندسة دينا عمر سليمان بني سويف صرف الصحى

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