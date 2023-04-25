بخماسية.. «أهلي 2006» يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه الزمالك، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٢ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل للأهلي، وأضاف عمر زكريا الهدف الثاني، وسجل محمد أحمد سعد «شيبا» الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع عن طريق إبراهيم عادل، مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٤ - ١.

في الشوط الثاني سجل أحمد عابدين الهدف الخامس للأهلي، وقلص الزمالك الفارق بهدفه الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٥ - ٢.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٥٩ نقطة، جمعها من الفوز في ١٨ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في ٤ مباريات، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًّا، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٤ - ٢.

وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وخسر أمام زد ١ - ٢، وفاز على الإنتاج الحربي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢، وخسر أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على المصري ٣ - صفر، وعلى المقاولون ٨ - ٣، وخسر أمام زد ١ - ٤، وفاز على الإنتاج الحربي ٤ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ٥ - ٢، مسجلًا ٦٥ هدفًا مقابل ٢٧ هدفًا في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلًّا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.