4 مواقع ثقافية لوزارة الثقافة فى سيناء.. تعرف عليها

شهدت الفترة الماضية عودة الأنشطة والفعاليات الثقافية للعريش لقطاعات وزارة الثقافة المصرية، بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي محافظة سيناء، وإفساح المجال إزاء اكتشاف ورعاية ودعم وصقل قدرات الموهوبين، وتكثيف المشروعات والفعاليات المُقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

بمناسبة أعياد سيناء فى ذكراها 41؛ نستعرض 4 مواقع ثقافية لوزارة الثقافية فى سيناء:

قصر ثقافة العريش.. افتتح بعد تطويره فى 2021

تبلغ مساحته الكلية ١٩٢٠م٢، ويشمل المبنى خمسة طوابق كاملة التجهيز لممارسة الأنشطة الثقافية، ومقرات إدارية ومقر مديرية الثقافة، ومسرح سعته نحو ١٠٠٠ متفرج بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.

فى 8 أبريل 2021، افتتحت د.إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة آنذاك بعد توقف استمر 10 سنوات قصر ثقافة العريش بعد تطويره وإعادة تأهيله، وسط ترحيب وسعادة أهالي شمال سيناء بعودة القصر إلى سابق عهده، مما دفع مثقفي وفناني العريش إلى وصف يوم الافتتاح بأنه عيد الثقافة على أرض شمال سيناء.

وأوضحت عبدالدايم فى بيان، "أن الهدف من المشروع هو تقديم الخدمات الفنية والثقافية لأهالي المنطقة والتجمعات البدوية المحيطة به ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تفعيل البرامج الثقافية للأطفال، كما يستهدف المشروع الاعتناء بالثقافة الفرعية والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية".

مشروع "سينما الشعب" بمدينة العريش

فى السابع من يناير الماضى انطلقت سينما الشعب بقصر ثقافة العريش تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

وأعلن قصر ثقافة العريش عن عودة تشغيل سينما قصر ثقافة العريش بعد غياب دام لسنوات بعرض فيلم "شلبي" من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز على أن يكون تشغيل السينما صباحا ومساءً للجمهور.

المكتبة العامة بالعريش ومكتبة الطفل بضاحية السلام

الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت اليوم في بيان افتتاح مشروعين ثقافيين يضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام.