الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية السودانية" تدعو المجتمع الدولي لإدانة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلي ضرورة تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين والممتلكات.

كما ثمنت الخارجية السودانية، جهود المجتمع الدولي في إقرار الهدنة الإنسانية، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

الجيش السودانى يعلن موافقته على الهدنة لدواع إنسانية

يجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني وافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية- سعودية، لدواع إنسانية.
 وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بناء على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد وتخفيفا على مواطنينا ولدواع إنسانية، وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة اليوم 72 ساعة تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة".

وأشار البيان إلى أن الموافقة "بشرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

الخارجية السودانية المجتمع الدولي قوات الدعم السريع الانتهاكات الهدنة الإنسانية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

حبس شخص طعن آخر بسكين فى المرج 4 أيام

مخطط دولة دارفور ضد مصر

المُحرض الرياضى!

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

"فخر المراغة".. مسن ينهي كتابة المصحف بخط يده: أحاول تسجيله رسميا بالأزهر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة