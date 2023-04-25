"الخارجية السودانية" تدعو المجتمع الدولي لإدانة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلي ضرورة تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين والممتلكات.

كما ثمنت الخارجية السودانية، جهود المجتمع الدولي في إقرار الهدنة الإنسانية، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

الجيش السودانى يعلن موافقته على الهدنة لدواع إنسانية

يجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني وافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية- سعودية، لدواع إنسانية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بناء على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد وتخفيفا على مواطنينا ولدواع إنسانية، وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة اليوم 72 ساعة تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة".

وأشار البيان إلى أن الموافقة "بشرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.