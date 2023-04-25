الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الدروس الملغية للصف السادس الابتدائى 2023 وموعد امتحانات الترم الثانى

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التعليم الدروس الملغية للصف السادس الابتدائي 2023 بعد تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى شهر مايو بدلًا من شهر يونيو، ويستطيع الطلاب الاطلاع على الدروس الملغاة للصف السادس الابتدائي والاستفادة منها لكن لن يتم اختبارهم فيها. 

وتعرض الدستور في التقرير الدروس الملغية للصف السادس الابتدائي 2023، وموعد امتحانات الترم الثاني . 

الدروس الملغاة 6 ابتدائي 2023

اللغة العربية  6 ابتدائي  الدرس الثالث: أيام الطفولة من ص 30 إلى 134 - قصة علي مبارك: من 131 إلى 160 ومن 79 إلى 100.

الرياضيات الصف السادس الابتدائي: الوحدة الأولى (تمارين 1 و6 من صفحات 8 و9، وتمارين عامة مسألة 5 صفحة 10، ومسألة 17 صفحة 12، ونشاط بنهاية الوحدات صفحات من 13 إلى 15، واختبار نهاية الوحدة رقم 8 صفحة 16) – الوحدة الثانية (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 22 و23) – الوحدة الثالثة (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 38 و39) – الوحدة الرابعة (تمارين 4-2 صفحة 45 بالكامل، ومسألة رقم 4 صفحة 49، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات من 50 إلى 52).

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وجدول الثلاث شعب

جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 لأولى ثانوي وأبناؤنا في الخارج

اللغة الإنجليزية 6 ابتدائي : المراجعة من ص 31 إلى 36.

الدراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي: الوحدة الأولى البيئة الصحراوية (الدرس الرابع: تنمية البيئة الصحراوية) – الوحدة الثانية البيئة الساحلية (الدرس الثالث: الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية).

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية لتبدأ يوم السبت 6 مايو حتى 23 مايو المقبل لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي لتبدأ امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل وتستمر حتى يوليو لينتهي بعدها العام الدراسي الجاري. 

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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة

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