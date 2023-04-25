الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الأربعاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. 

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين و2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 18 
العاصمة الإدارية 32 17 
6 أكتوبر 33 18 
بنهــــا 32 17 
دمنهور 30 17 
وادى النطرون 31 16 
كفرالشيخ 31 17 
المنصورة 31 17 
الزقازيق 32 18 
شبين الكوم 32 17 
طنطا 32 17 
دمياط 26 16 
بورسعيد 27 17 
الإسماعيلية 33 17 
السويس 32 18 
العريش 28 17 
رفح 27 17 
رأس سدر 31 16 
نخل 29 12 
كاترين 26 11 
الطور 31 21 
طابا 29 20 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 26 16 
العلمين الجديدة 26 16 
مطروح 25 16 
السلوم 27 16 
سيوة 32 17 
رأس غارب 31 21 
الغردقة 33 22 
سفاجا 32 21 
مرسى علم 32 22
شلاتين 33 23
حلايب 29 22
أبورماد 31 21 
رأس حدربة 28 22 
الفيوم 32 18 
بني سويف 33 17 
المنيا 34 17 
أسيوط 35 19 
سوهاج 35 19 
قنا 36 22 
الأقصر 36 22 
أسوان 36 23 
الوادي الجديد 37 22 
أبوسمبل 36 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 39 25 
المدينة 35 21 
الرياض 32 19 
المنامة 30 25 
أبوظبى 34 25 
الدوحة 33 25 
الكويت 35 20 
دمشق 26 11
بيروت 21 15 
عمان 24 12
القدس 24 13
غزة 23 15
بغداد 34 17
مسقط 32 26 
صنعاء 25 11 
الخرطوم 41 30 
طرابلس 25 17 
تونس 27 16 
الجزائر 24 14 
الرباط 33 14 
نواكشوط 28 19

درجات الحرارة الأرصاد طقس غدا الحرارة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية

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