إخماد حريق منزل بقرية السليمات فى أبوتشت بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم، على حريق نشب فى منزل بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العليمات يفيد بنشوب حريق فى منزل بمنطقة نجع فاطمة في قرية السليمات، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، ودفعت بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.