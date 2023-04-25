الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يلتقي نخبة من الطلاب الوافدين حفظة القرآن الكريم وأصحاب المواهب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، نخبة من الطلاب الوافدين حفظة القرآن الكريم وأصحاب المواهب المختلفة في الشعر والخطابة والابتهال الديني، على هامش المعسكر التثقيفي الذي أقامه لهم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف متضمنًا أنشطة ومسابقات تثقيفية، وزيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، على أهمية الاجتهاد في طلب العلم خدمة للدين والوطن، وأهمية التيسير في الدين، والبعد عن كل ألوان التشدد الفكري. 

وأهدى وزير الأوقاف، جميع المشاركين في المعسكر من الطلبة الوافدين نسخًا من كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، هذا الكتاب الذي يهدف إلى تيسير أساسيات علم العقيدة بعيدًا عن كل المسائل الجدلية والخلافية، مركزًا على بيان معنى تحقيق الإيمان الذي أرشدنا إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله (عز وجل): "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، وعلمنا إياه نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله الأمين جبريل (عليه السلام) عن الإيمان ، فأجابه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "أَنْ تُؤْمِنَ بالله ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ".

وزير الأوقاف الطلاب الوافدين حفظة القرآن الكريم أصحاب المواهب المعسكر التثقيفي

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