الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب سيارة بمركز بني مزار بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 5 مواطنين إثر انقلاب سيارة بطريق البوطي غرب مركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي غرب مركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين وهم: "فاروق. أ"، سائق و "أحمد .م" و"محمد .أ"، مندوب مبيعات و"حسن .ا" و"رمضان .ا" مقيمون بمركز بني مزار، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مواطنين مركز بني مزار المنيا النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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