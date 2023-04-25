الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بإتلاف محل فى مشاجرة بالطالبية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وملابسات ضبط المتهمين بالتشاجر وإتلاف محل فى الطالبية.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة، وإتلاف واجهة إحدى محال الملابس، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول مالك المحل المُشار إليه "له معلومات جنائية".

وطرف ثان 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة "لاثنين منهم معلومات جنائية" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثانى لإيقافه سيارة نصف نقل أمام محل الطرف الأول، وقيام الأخير بالتعدى عليه وإحداث إصابته فقام بالإتفاق مع باقى أفراد الطرف الثانى، وتوجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بكسر واجهة المحل بقطعة حديدية "تم التخلص منها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية ضبط الطالبية إتلاف محل

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمدارس البعثة المصرية فى السودان

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من أعلى منزل فى الزيتون

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

أوكرانيا: إجلاء 138 مدنيًا من السودان إلى مصر.. ويتلقون المساعدة الطبية هناك

تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا