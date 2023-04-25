في ذكرى تحريرها.. "الأزهر": الله شرف سيناء بذكرها في كتابه أكثر من مرة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الله تعالى شرّف أرض سيناء عندما ذكرها في كتابه العزيز في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ}. [المؤمنون: 20].

وأضاف العالمي للفتوى في بيان له اليوم، الثلاثاء، في ذكرى تحرير سيناء، أن الله تعالى شرف أرض سيناء بمرور كثير من الأنبياء فيها، فعلى أرضها مر الخليل إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، وفيها تلقَّى موسى الألواح.

وتابع المركز، على أرضها مر يعقوب عليه السلام والأسباط عندما قدِموا للعيش في مصر، وكذا نبي الله يوسف عليه السلام، وسيّدنا شعيب، والنبي داود، والنبي صالح، والنبيّ عيسى عليهم السلام.