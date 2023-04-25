الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

في ذكرى تحريرها.. "الأزهر": الله شرف سيناء بذكرها في كتابه أكثر من مرة

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الله تعالى شرّف أرض سيناء عندما ذكرها في كتابه العزيز في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ}. [المؤمنون: 20].

وأضاف العالمي للفتوى في بيان له اليوم، الثلاثاء، في ذكرى تحرير سيناء، أن الله تعالى شرف أرض سيناء بمرور كثير من الأنبياء فيها، فعلى أرضها مر الخليل إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، وفيها تلقَّى موسى الألواح. 

وتابع المركز، على أرضها مر يعقوب عليه السلام والأسباط عندما قدِموا للعيش في مصر، وكذا نبي الله يوسف عليه السلام، وسيّدنا شعيب، والنبي داود، والنبي صالح، والنبيّ عيسى عليهم السلام.

الأزهر ذكرى تحرير سيناء مركز الأزهر العالمي للفتوى سيناء الأنبياء أرض سيناء

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