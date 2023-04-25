قبل الغرامة| رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي أبريل٢٠٢٣ بالتفصيل

تزايد عمليات البحث على الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل، وطرق سداد الفاتورة قبل الغرامة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وكيفية السداد والدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات فرض غرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد ادني أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد يوم الاثنين ١٥ مايو المقبل في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت يوم السبت ١٥ أبريل الجاري.

وتقوم الشركة بتحويل الخط لاستقبال لمدة شهر تنتهي يوم الخميس ١٥ يونيو قبل فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه .

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2023

فتحت الشركة المصرية للاتصالات جميع السنترالات علي مستوي الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

الجدير بالذكر أنه تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023

https://billing.te.eg/ar-EG?gclid=CjwKCAjw9J2iBhBPEiwAErwpeTPeMDMU1nTuvtl6NMidSF2vRvetxVJuXOJM80rXE9oKk1WMNBjtmRoCm80QAvD_BwE

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