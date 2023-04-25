حملة مفاجئة لـ"صحة أسيوط" على الوحدات بالبدارى خلال إجازة عيد الفطر

شنت مديرية الصحة بأسيوط حملة تفتيشية مكبرة على الوحدات الصحية بنطاق مركز البداري؛ للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدي جودة الخدمات.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتوجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة تكثيف الحملات على المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين علي اكمل وجه خاصة أيام الإجازات الرسمية.

وكلفت الدكتورة وفاء منصور، مدير الإدارة الصحية بالبداري، فرق الإشراف والمتابعة بقيادة مساعد مدير الإدارة لأعمال تنظيم الأسرة وفريق القسم الوقائي والتفتيش المالي والإداري ومشرفات التمريض ومكافحة العدوى ومسئولي الجودة، بتكثيف المرور اليومي وعمل زيارات مفاجئة لمتابعه سير العمل في أوقات مختلفة بالوحدات الصحيه للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الامصال خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت الدكتورة وفاء منصور، مدير الإدارة الصحية بالبداري، إن الفريق الإشرافي برئاستها بدأ بتنفيذ خطة المرور علي الوحدات الصحية التابعة لإدارة البداري الصحية، للتأكد من انتظام العمل بهذه الوحدات، وتواجد التمريض وتوافر الأدوية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة، وكذلك توافر الأمصال والطعوم بالوحدات وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى بمركز البداري.

وأشارت إلى أن تلك الجولات جاءت للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في عيد الفطر المبارك، حيث تم المرور وتغطية جميع الوحدات الصحية بالبداري ومراكز صرف الألبان بوحدتي العقال البحري والمركز الطبي الحضري لمتابعة سير العمل بتلك الوحدات، وتفقدت الوضع العام بالوحدات من البنية التحتية والتجهيزات وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد القوى البشرية على رأس العمل بالوحدات.

وأشادت اللجنة بمدى الانضباط الإداري والفني، وتوجهت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية بهذه الوحدات على الجهد المبذول، لتقديم خدمة صحية متميزة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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