الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": السودانيون يغادرون منازلهم ابتعادا عن الاشتباكات

السودان
السودان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا بعنوان “المواطنون السودانيون يواصلون ترك منازلهم وأعمالهم للابتعاد عن أماكن الاشتباكات”.

وقال مواطن سوداني: “الشعب السوداني مصدوم ومكنش متخيل إنه ممكن يدخل في حرب زي دي، ودا بداية النزوح، وعندنا عزة نفس وما يحدث يرهق السودانيين”.

وتابع التقرير: “مشهد لم يألفه السودانيون وهم يحملون أمتعتهم على متن حافلات تاركين أعمالهم ومنازلهم خلف ظهورهم في الخرطوم إلى وجهة غير كمعلومة ربما تكون ملاذا آمنا”.

واستطرد: “أسئلة تدور في أذهان هؤلاء ربما أبرزها متى ستكون العودة إلى الديار، سؤال لا إجابة له في الوقت الراهن، في مشهد غامض ومستقبل غير معلوم أمام شعب طالما عرف عنه طيب الطبع وهدوء الحال”.

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