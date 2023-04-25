إصابة 10 في تصادم "نقل وميكروباص" في الطريق الصحراوي ببني سويف

أصيب 10 أشخاص على الأقل، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة المحافظة بمسافة 12 كيلو متر.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في بني سويف، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا، وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.