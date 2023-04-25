الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 10 في تصادم "نقل وميكروباص" في الطريق الصحراوي ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 10 أشخاص على الأقل، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة المحافظة بمسافة 12 كيلو متر.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في بني سويف، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا، وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف  بـ8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.

الاسعافات الأولية اللازمة الطريق الصحراوي الشرقي بني سويف حركة المرور سيارات الإسعاف مستشفى بني سويف

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

إصابة 10 في تصادم "نقل وميكروباص" في الطريق الصحراوي ببني سويف

"كوك وماسك".. لماذا يتعرض عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين لانتقادات لعلاقاتهم مع الصين؟

آليات التعامل مع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

بقوة 7.1 درجة.. زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا ومخاوف من تسونامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا