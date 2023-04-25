الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو بكر السمانى: هناك مبانى تعرضت للضرر فى أم درمان بسبب الاشتباكات

السودان
السودان

قال الدكتور أبو بكر السماني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن أم درمان تشهد اليوم تحديدًا استقرار نوعي، يمكن وصفه بالجيد بحسب ما حدث من أحداث خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت مناطق بأم درمان معرك ضارية جدًا.

وأضاف "السماني" خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المؤسف للحد البعيد هو تضرر بعض المباني الموجودة على الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى تضرر المواطنين وإصابتهم بالرعب والذعر الذي لازم تلك المناطق من أم درمان.، وتحديدًا المناطق الشمالية التي شهدت هذه الاشتباكات والمعارك.

وأشار الدكتور أبو بكر السماني،  إلى أن الكثير من المواطنين آثروا الخروج من أم درمان، لافتًا إلى أن الميليشيا آثرت أن تشعل فتيل الحرب.

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