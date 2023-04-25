السلطات الرواندية: تكثيف جهود مكافحة الملاريا فى المناطق المصابة بالمرض

أعلنت السلطات الرواندية تكثيف جهود مكافحة الملاريا في المناطق المتضررة في خضم الخطوات الرامية إلى القضاء على البعوض المسبب للمرض.

وأكد كبار المسئولين في مركز الطب الحيوي في رواندا أنه يجري حاليا مكافحة البعوض في 13 مقاطعة في المقاطعات الجنوبية والشرقية، وكذلك في مقاطعة روسيزي في المقاطعة الغربية، وهي عنصر حاسم في استراتيجية شاملة لمكافحة الملاريا، والتي تشمل توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وتشخيص حالات الملاريا وعلاجها، والتثقيف المجتمعي بشأن الوقاية من الملاريا.



وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي حملة المكافحة خلال الشهر الجاري، إذ يستند اختيار المقاطعات إلى عدد حالات الملاريا المبلغ عنها، موضحين أن الإجراءات تمخض عنها انخفاض كبير في حالات الملاريا منذ أن بدأت مع انخفاض بنسبة 85 في المائة على مستوى البلاد في العام المنقضي.



وفي غضون ذلك، أوضح مركز مكافحة الحشرات أنه من أجل ضمان فعالية المبيدات الحشرية المستخدمة لمكافحة البعوض، جرى إنشاء 12 موقعا بحثيا في جميع أنحاء البلاد.



وأضاف أن هناك فريقا مسؤولا عن التقاط البعوض من مياه الوديان وإحضاره إلى المختبر مع استخدام تقنيات لتحديد أنواع البعوض وإرسال عينات إلى مراكز الأبحاث لمزيد من الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت المبيدات الحشرية التي يتم استخدامها فعالة في قتل البعوض.



يذكر أنه وفق منظمة الصحة العالمية، تتحمل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عبء الملاريا العالمي بشكل شبه كامل، إذ بلغت نسبة حالات الإصابة بهذا المرض والوفيات الناجمة عنه فيها حوالي 96% في عام 2020 حسب التقديرات، وسُجل ما يناهز أربع حالات كل خمس من هذه الوفيات لدى الأطفال دون سن الخامسة.