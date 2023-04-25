أشرف سنجر: الدول العربية لا تتأخر دقيقة واحدة فى دعم السودان الشقيق

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، إن مساعي السلام لم تقف ولم تكل، لافتاً إلى أن كل الدول المعنية بالسودان والمجاورة لها، والاتحاد الافريقي والخارجية الامريكية، حيث أعلن أنتوني بلينكن سكرتير عام الأمم المتحدة، عن هدنة لمدة 72 ساعة، معقبا: "نتمنى أن تلتزم الميليشيا بهذه الهدنة".

وأصاغ “سنجر”، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدبلوماسية تتدفق بشكل كبير، خاصة بعد إعلان سكرتير عام الأمم المتحدة، لافتا ًإلى أن الدعم الدبلوماسي من الاتحاد الأفريقي ومن الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية: مصر، والسعودية، والإمارات، وكل الدول العربية لا تتأخر دقيقة واحدة عن مساعدة السودان الشقيق، للخروج من هذه الأزمة الطاحنة الكبيرة التي تهز كيان السودان بشكل كبير.

وأشار إلى أن المساعدات لم تتوقف والعمل الدبلوماسي دؤوب، لكن المصالح متقاطعة داخل الخرطوم الآن، البنادق، الأسلحة الخفيفة، والاصطياد الطائش أصبح سمة من سمات الميليشيا، وتهديد كبير بالاعتداء على الدبلوماسيين والمواطنين وسلبهم وهو ما يعتبر التحدي الكبير حيث يعتبر العمل على أرض الخرطوم الآن محفوف بالمخاطر، مؤكدًا أن قائد ميليشيا الدعم السريع سبب الأزمة السودانية.