رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى: افتخر كونى مصرى

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إنه يفتخر كونه مصري، معبراً: "مصر بالفعل بلد الأمن والأمان، وأي مغترب في الخارج يأتي إلى مصر مرة أخرى لحنينه وحبه لوطنه".

الأزمة السودانية

وأكد حسن ترك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية الرئاسية تقدم لمواطنيها داخل حدود مصر وخارجها كافة الرعاية والخدمات المختلفة للحفاظ على سلامتهم خاصة وقت الأزمات، وهذا ما تبين بشكل أوضح خلال أزمة السودان وعودة جزء من الجالية المصرية المتواجدة بالسودان.

الموقف المصري من الأزمة

وذكر، أن هناك ثقة دولية في الدولة المصرية بصورة كبيرة، ولهذا تم أخد مصر واسطة للجانب السوداني من أجل الإفراج عن رعايا الدول الخارجية.

وأشار إلى، أن العلاقات المصرية السودانية مترابطة بصورة كبيرة، وبالرغم من هذا الترابط؛ إلا أن مصر ولم ولن تتدخل في شؤون الدول.