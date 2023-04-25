الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كوك وماسك".. لماذا يتعرض عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين لانتقادات لعلاقاتهم مع الصين؟

الرقائق الالكترونية
الرقائق الالكترونية

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الضوء على عملاقي التكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية وأزماتهما في التعامل مع الصين وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.  

وأفادت الصحيفة أن عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين ، يتعرضان لانتقادات بسبب علاقاتهما التجارية مع الصين، في حين شاركت المعدات التطبيقية ذات الوزن الثقيل لمعدات إنتاج أشباه الموصلات الأمريكية، لأم للأبحاث، و KLA في المؤتمر السنوي الخامس والعشرون للتصنيع IC الصيني، ومنتدى ابتكار سلسلة التوريد الذي عقد في قوانجتشو في الفترة من 17 إلى 19 أبريل.

- يحاولان حماية أسواقهم الصينية

وتابعت كان وجودهم ملحوظًا نظرًا لتركيز الصين الجديد على الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، و تأمين سلسلة التوريد وذلك في اعقاب مواجهة العقوبات الأمريكية المتصاعدة على صناعة التكنولوجيا لديها.

 وأوضحت الصحيفة أن ليسا المديرين التنفيذيين التقنيين الغربيين الوحيدين الذين يحاولان حماية أسواقهم الصينية التي كسبوها بشق الأنفس، في بيئة سياسية معادية بشكل متزايد في الداخل الأمريكي. 

- الصين تستحوذ على 26% من مبيعات إنتاج اشباه المواصلات

واستحوذت الصين على 26٪ من مبيعات معدات إنتاج أشباه الموصلات في عام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها جمعية الصناعة العالمية SEMI، في حين أن شركات تصنيع معدات الرقائق الصينية ليست قادرة بعد على المنافسة في الأسواق العالمية، فقد أتيحت لهم فرصة ذهبية بسبب قيود التصدير الأمريكية.

وتمت رعاية هذا الحدث وتنظيمه من قبل جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية ومنظمات وطنية وإقليمية أخرى تركز على المواد ومعالجة الرقائق والتعبئة والاختبار والتمويل.

كما شارك العديد من المصنعين المحليين والأجانب والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومقدمي البنية التحتية، بالإضافة إلى ثلاث شركات أمريكية كبيرة لأشباه الموصلات ، وكان من بين الحضور شركة سيمنز الألمانية وزايس وشركة هيتاشي وديسكو اليابانية.

وتضمنت الموضوعات التي تم تناولها تصميم الدوائر المتكاملة (IC) وأتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) ، وابتكار المواد ، وترسيب الطبقة الذرية (ALD) وتقنيات المعالجة المتخصصة الأخرى بالإضافة إلى وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ، ومصفوفات البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) ، والأنظمة. - على الرقاقة (SOCs) ، الطاقة وأشباه الموصلات المركبة بما في ذلك كربيد السيليكون) الدوائر المتكاملة والمستشعرات الخاصة بالسيارات.

التعامل الصين الولايات المتحدة الامريكية التكنولوجيا عملاقا

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