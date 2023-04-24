الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات "عراقية ـ سعودية" حول الأوضاع في الأراضي السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

كشفت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، تفاصيل مباحثات العراقية ـ السعودية حول الأوضاع المشتعلة في السودان، ونتائج زيارة وزير الخارجية السعودي الى دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ⁧‫السودان.

وكتب حسين عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ⁧‫السودان‬⁩، معربًا عن شكره لحكومة المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩ على الدعم لإجلاء عددٍ من ⁧‫العراقيين‬⁩ من السودان.

السودان الاوضاع المشتعلة في السودان الخارجية عراقية سعودية

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