وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر المركزى

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى ميت غمر المركزي وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى.

وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والطوارئ يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى، واطمأن بنفسه على توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، ومثمنًا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

كما أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تستقبل مرضاها على مدار الساعة لخدمة المواطنين مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وقالت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، إنه تم استقبال 15375 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ فضلًا عن دخول نحو 729 أخرى إلى الأقسام الداخلي والرعايات المركزة والحضانات خلال عطلة العيد.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أنه تم خلال إجازة عيد الفطر إجراء 2090 حالة أشعة عادية و551 حالة أشعة مقطعية يضاف إلى ذلك نحو 175 عملية جراحية.

كما تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق الطب العلاجي وإدارة المستشفيات والرعاية العاجلة والأمراض الصدرية والحميات ليصل إلى 45 جولة تفقدية حتى الآن، لافتًا إلى انتظام العمل بعدد 30 مستشفى تابعة.

كما افتتح الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، حمام السباحة بنظام BOT بمركز شباب كفر غنام، التابع لإدارة شباب السنبلاوين.

بحضور المهندسة أسماء عبدالمنعم مشرف المشروع بالإدارة الهندسية بالمديرية، المهندس عبدالهادي الطحان المكتب الاستشاري للمشروع، والحاج فتحي عسكر، وعماد التهامي المستثمرين بالمشروع.