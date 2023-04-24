كشف لغز مقتل سيدة داخل منزلها بكفر عمار بمركز فاقوس

ألقت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية، القبض علي المتهم بقتل زوجته في كفر عمار بمركز فاقوس، عقب كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات داخل منزلها، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها.

كشفت التحريات عن أن خلافات زوجية بينهما السبب في ارتكاب المتهم للجريمة، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة لسيدة في منتصف الثلاثينيات من العمر، مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها، وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.