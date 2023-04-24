"القاهرة الإخبارية": السيسى وجه بتقديم الدعم الكامل لإجلاء المصريين من السودان

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان.

وقالت المصادر إن خلية الأزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية يتابعون عملية إجلاء المصريين من السودان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان.

ولفتت المصادر إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، وأن السيسي يوجه بتقديم كل الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.