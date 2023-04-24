موعد العرض الثانى لمسلسل "رسالة الإمام" عبر شبكة قنوات ON

أعلن الكاتب الصحفي، يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد العرض الثاني لمسلسل “رسالة الإمام”، الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، والذي عرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المنقضي.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “رسالة الإمام” عبر شبكة قنوات ON وON DRAMA ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل الجاري.

وحقق مسلسل رسالة الإمام ردود أفعال قوية أثناء عرضه في المارثون الرمضاني المنقضي، وحظى العمل بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور، والذي كان يعرض عبر منصة Watch IT وقناة "دي إم سي" وقناة "الحياة" وقناة "سي بي سي".

قصة مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يقوم بتمثيله كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو، بداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت تشهد مصر صراعات جمة آنذاك على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتت مذهبي، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، بجانب إعادة الشافعي لاكتشاف حياته وماضيه.



أبطال وصناع مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرون يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر".

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية التي شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ/ 813 مـ، وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.