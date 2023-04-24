سياسى فلسطينى: مصر تسجل مشهدًا جديدًا فى إجلاء العالقين بالسودان

قال د. جهاد الحرازين، القيادي في حركة فتح، إن مصر تقوم بدور كبير فى سياق عمليات الإغاثة وإجلاء مواطني الدول العالقين نتيجة الأحداث الجارية في الأراضي السودانية.

وأضاف الحرازين، لـ"الدستور"، تعول الكثير من الدول على الجهود المصرية المبذولة بهذا الاتجاه، حيث فتحت خطوطًا مباشرة مع العديد من الدول الأوروبية والعربية مع القيادة المصرية التي أعطت تعليماتها بمساعدة والعمل على إجلاء العالقين مع اختلاف جنسياتهم، وهذا الأمر يدل على المكانة التي تتمتع بها مصر لدى دول العالم والثقة الكبيرة بمصر وجهودها وكذلك بطبيعة الجغرافيا التى تحكم جزءًا كبيرًا من عملية الإجلاء والمساعدة.

وأشار الحرازين إلى أنه جرى التنسيق من قبل دولة فلسطين مع مصر للمساعدة لإجلاء الفلسطينيين العالقين بالسودان وأعادتهم إلى فلسطين، فمصر التي وقفت دائمًا بجانب شعوب المنطقة لم تدّخر جهدًا إلا وبذلته لتخفيف المعاناة ووقف الحروب وتحقيق الاستقرار.

وأكد أن مصر أول من يقوم بإرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الدول المجاورة أو التي تتعرض لحروب أو كوارث طبيعية وهى الدولة التى لعبت دورًا كبيرًا فى تثبيت مصطلح إعادة الإعمار للدول التى تتضرر نتيجة الحروب أو الكوارث، الأمر الذى أعطى لمصر دورًا كبيرًا بالمنطقة والعالم وأكسبها ثقة المجتمع الدولي بأسره، نظرًا للمبادرات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار التى تقوم بها مصر.