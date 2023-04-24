الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى: مصر تسجل مشهدًا جديدًا فى إجلاء العالقين بالسودان

مصر تساعد فى عمليات
مصر تساعد فى عمليات الاجلاء

قال د. جهاد الحرازين، القيادي في حركة فتح، إن مصر تقوم بدور كبير فى سياق عمليات الإغاثة وإجلاء مواطني الدول العالقين نتيجة الأحداث الجارية في الأراضي السودانية.

وأضاف الحرازين، لـ"الدستور"، تعول الكثير من الدول على الجهود المصرية المبذولة بهذا الاتجاه، حيث فتحت خطوطًا مباشرة مع العديد من الدول الأوروبية والعربية مع القيادة المصرية التي أعطت تعليماتها بمساعدة والعمل على إجلاء العالقين مع اختلاف جنسياتهم، وهذا الأمر يدل على المكانة التي تتمتع بها مصر لدى دول العالم والثقة الكبيرة بمصر وجهودها وكذلك بطبيعة الجغرافيا التى تحكم جزءًا كبيرًا من عملية الإجلاء والمساعدة.

وأشار الحرازين إلى أنه جرى التنسيق من قبل دولة فلسطين مع مصر للمساعدة لإجلاء الفلسطينيين العالقين بالسودان وأعادتهم إلى فلسطين، فمصر التي وقفت دائمًا بجانب شعوب المنطقة لم تدّخر جهدًا إلا وبذلته لتخفيف المعاناة ووقف الحروب وتحقيق الاستقرار.

وأكد أن مصر أول من يقوم بإرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الدول المجاورة أو التي تتعرض لحروب أو كوارث طبيعية وهى الدولة التى لعبت دورًا كبيرًا فى تثبيت مصطلح إعادة الإعمار للدول التى تتضرر نتيجة الحروب أو الكوارث، الأمر الذى أعطى لمصر دورًا كبيرًا بالمنطقة والعالم وأكسبها ثقة المجتمع الدولي بأسره، نظرًا للمبادرات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار التى تقوم بها مصر.

مصر عمليات الإغاثة إجلاء مواطني الدول السودان القيادة المصرية فلسطين

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سفير مصر فى السودان ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى

"الإفتاء" توضح حكم زيارة القبور فى العيد

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفارى بسيوة

الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط لتمديد الهدنة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا