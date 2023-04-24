الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سيرة صفية ربيع الرقيبة في العصر الملكي بالعدد الجديد من "الثقافة الجديدة"

مجلة الثقافة الجديدة
مجلة "الثقافة الجديدة"

يصدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة" لشهر مايو، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وبطلة هذا العدد هي صفية ربيع صاحبة الأدوار المهمة، فهي الرقيبة في العصر الملكي وأثناء احتلال مصر، حيث يقدم رئيس تحرير المجلة يقدم سيرتها للمرة الأولى الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

صفية ربيع من أوائل السيدات اللاتي التحقن بالجامعة المصرية كمعيدة حيث عينت بعد أشهر قليلة من انطلاق ثورة 23 يوليو 1952، كما عملت مترجمة عندما كانت الترجمة وسيلة من وسائل جامعة الدول العربية للنهوض بمستوى بلدانها، والمثقفة التي أرادت أن تلعب دورًا عبر مجلة “المسرح” فى أعقاب ثورة 1967، عندما ضمها الدكتورة عبد القادر القط، إلى هيئة التحرير مع: كرم مطاوع وصلاح عبد الكريم، والزوجة المساندة لزوجها بدر الديب المثقف والأديب والصحفي الكبير، إذ تركت عملها الجامعى أكثر من مرة، لترافقه في مهامه الخارجية، والأم التى أنجبت ابنتها الوحيدة التي تخرجت في كلية الطب القصر العينى، وأخيرًا المريضة التي حال المرض دون أن تستكمل نجاحاتها. 

كما يحاور الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف الأديب حجاج أدول، حيث يتطرق إلى محطات محورية ومهمة في مسيرته الأدبية. 

وملف العدد عن المثقف والمترجم الراحل السيد إمام والذي يكتب فيه عدد من النقاد والكُتّاب وهم: صلاح اللقاني وسمير الفيل وعيد عبد الحليم ومدحت صفوت وعمر شهريار ومحمد السيد إسماعيل ومحمود خيرالله.

الثقافة الجديدة هي مجلة ثقافية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر وهي مجلة محلية لا تنشر بالخارج، بدأت المجلة في أبريل 1970 وكان رئيس تحريرها الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، ثم توقفت لمدة عشر سنوات وعادت للظهور في مايو 1980 واستمرت تصدر ولكن بدون انتظام حتى توقفت للمرة الثانية في أبريل 1988. 

وفي فبراير 1990 استأنفت المجلة صدورها بصورة منتظمة شهرياً، حتى أصابها التوقف الثالث في يناير 2001، وكان الشاعر محمود قرني يعمل بها في تلك الفترة.

عاودت المجلة ظهورها المنتظم بدءًا من سبتمبر 2002. تهتم المجلة بالثقافة بمضمونها العام ومن الأهداف الواضحة للمجلة هو إفساح المجال أمام المشتغلين بكافة الحقول الثقافية خصوصاً البعيدين عن العاصمة ومنافذ النشر بها.

مجلة الثقافة الجديدة طارق الطاهر صفية ربيع الرقيبة العصر الملكي الجامعة المصرية

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