الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حارس عقار يكشف عن أسلوبه فى سرقة الشقق بعد ضبطه بالقاهرة

جريدة الدستور

كشف حارس عقار تم القبض عليه في القاهرة، لاتهامه بسرقة محتويات شقة بمنطقة الزيتون، أنه استغل عمله كحارس عقار، في التعرف على مواعيد مغادرة المقيمين بالشقق لها، لينتهز الفرصة في ارتكاب جرائم السرقة.

وأضاف المتهم أنه يستخدم عدة مفاتيح مصطنعة، في فتح كوالين أبواب الشقق، والاستيلاء على محتوياتها، مشيرا إلى أنه استولى من آخر شقة سرقها، على 5 أجهزة لاب توب، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى هاتفين محمول، وأرشد عن المسروقات، حيث تم ضبطها بمسكنه، وبعرضها على مالك الشقة مقدم البلاغ، تعرف عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة  من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (عدد 5 جهاز "لاب توب"- 2 هاتف محمول- مجموعة من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس عقار– كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

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