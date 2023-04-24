الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على "صحراوى الفيوم"

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق  الفيوم الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد قدرته على السيطرة على السيارة.

 وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

 ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.
 
جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 9 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص الفيوم

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