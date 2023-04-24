الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الاتحاد يثمن دور الجيش المصرى فى إجلاء المصريين من السودان

الجيش المصري
الجيش المصري

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إجلاء المصريين من السودان دليل على أن الجيش المصري بأكمله يتحرك من أجل المواطن المصري. 

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن على المصريين أن يطمئنوا لأن هناك رجالًا مستعدين أن يضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيشوا وسط أهاليهم حياة سعيدة، إذ بدأت مصر على الفور في عملية إجلاء المصريين من السودان في وقت غاية الصعوبة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فتأمين أكثر من 10 آلاف مصري في السودان أمر غاية الصعوبة وسط حالة من الفوضى التي فرضها النزاع المسلح.

حزب الاتحاد: الجيش يتحرك لمصلحة المواطن

وتابع رئيس حزب الاتحاد أن عدد المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم كبير جدًا نظرًا للغياب الكامل للأمن السوداني في ظل وجود اشتباكات يومية متواصلة.

 

 

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