الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف نتصدى لخطورة الإنترنت وتأمين معلوماتنا وحسابتنا الشخصية؟.. خبير يُجيب

جريدة الدستور

قدم المهندس محمد عزام، خبير التحول الرقمي، شرحا عن كيفية التصدي لخطورة الإنترنت وتأمين المعلومات وتأمين الحسابات الشخصية.

وقال "عزام"، خلال حواره علي القناة الاولى الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، إن هناك بعض البرامج غير مرئية لاختراق خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للهواتف المحمولة ومالكها.

- الانترنت  العميق

وأشار إلي أن الإنترنت المظلم مشكلة عالمية حيث أصبح العالم متصل بالإنترنت بلا عودة، حيث يصل عدد المتصلون بالإنترنت على مستوى العالم لأكثر من 4 مليار، فيما شبه شبكة الانترنت بأنه عبارة عن جبل جليد لم نر منه غير القمة فقط وانما الجزء الخفي تحت المياه لا نراه، لنري ترتيب شبكة الانترنت علي النحو التالي :- “خدمات الشبكات، ثم الانترنت العميق وهو ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالشركات والحسابات البنكية والملفات الطبية  خاصة المؤسسات الكبيرة”.

- "الهاكرز و الدارك ويب"

وتابع أن "الهاكرز" لديهم الخوادم او السيرفيس الخاصة بهم فهي عملية معقدة للغاية، معرفا “الهاكنج” بأنهم مخترقون للحسابات الشخصية هو أمر بسيط لديهم الخوادم الخاصة بهم، ولكن "الدارك ويب أو الانترنت المظلم" يستخدم استخدامات أكثر ضررا فهو له أبعاد كبيرة جدا غير “الهاكنج المخترق” للبيانات الشخصية فعلي سبيل المثال يستخدم في:-

  • تجارة السلاح
  • المخدرات
  • التعامل الغير قانوني مع العملات المشفرة
  • الإرهاب
  • الجريمة المنظمة

- 11 ونصف مليار دولار لتتبع وضبط الخارجين عن القانون

وأشار ألى أن دول العالم بدأت فى التحرك بشكل كبير وملحوظ وذلك باستخدام تقنيات حديثة لتتبع هؤلاء الخارجين عن القانون من خلال شبكة الأنترنت وضبطهم، متابعا ان هناك "وكالة إنفاذ القانون" تعمل علي لتتبع وضبط هؤلاء الخارجين عن القانون، لتخرج في أوائل مارس الاستراتيجية الامريكية، وبالتالي هناك مليارات يتم صرفها علي تلك لااستراتيجية والتي وصلت لحوالي 11 ونص مليار دولار على تنفيذها والتي أصبحت من التي تهديد اقتصاد العالم.

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