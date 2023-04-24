الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الفرنسية" تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي، إن فرنسا دعت لوقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وأشار باولي، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الإثنين، إلى أن فرنسا تنسق بشكل وثيق مع كل الشركاء؛ لإجلاء جميع الرعايا الموجودين في السودان، متابعًا: "لا نهتم بالفرنسيين فقط لكن بكل من يحتاجون إلى المساعدة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية:"أجلينا مواطنون من دول إفريقية وأوروبية وعربية مثل مصر والمغرب ومستمرون في هذا الاتجاه، وتم إجلاء 388 شخصًا من السودان حتى الآن".

الخارجية الفرنسية: نجري اتصالات مع أطراف النزاع بالسودان لضمان سلامة المواطنين

وعن إطلاق نار على موكب السفارة الفرنسية من جانب قوات الدعم السريع بالسودان، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية:"نعرف أن الظرف معقد للغاية، ونجري اتصالات مع أطراف النزاع في السودان لضمان سلامة المواطنين هناك".

وأشار إلى أن فرنسا منذ البداية أعربت عن قلقها الشديد تجاه ما يحدث في السودان، متابعًا: "دعينا الطرفين منذ بداية الأزمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وعمل هدنة دفاعًا عن المدنيين والرجوع إلى الحوار السياسي في أقرب وقت ممكن".

وقف فوري لإطلاق النار في السودان الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي فرنسا الوضع في السودان القاهرة الإخبارية قوات الدعم السريع

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

بينهم طفل.. إصابة 3 خلال مشاجرة في أبو حماد بالشرقية

ضبط 19 ألف لتر مواد بترولية و161 محضرًا خلال يوم واحد بالمنوفية

الهلال الأحمر يقيم مركز إغاثة عبر معبر "أرقين".. و7 خدمات للعائدين من السودان

ضبط 1.5 كليو حشيش بحوزة شخصين في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر