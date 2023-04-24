"الخارجية الفرنسية" تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي، إن فرنسا دعت لوقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وأشار باولي، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الإثنين، إلى أن فرنسا تنسق بشكل وثيق مع كل الشركاء؛ لإجلاء جميع الرعايا الموجودين في السودان، متابعًا: "لا نهتم بالفرنسيين فقط لكن بكل من يحتاجون إلى المساعدة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية:"أجلينا مواطنون من دول إفريقية وأوروبية وعربية مثل مصر والمغرب ومستمرون في هذا الاتجاه، وتم إجلاء 388 شخصًا من السودان حتى الآن".

الخارجية الفرنسية: نجري اتصالات مع أطراف النزاع بالسودان لضمان سلامة المواطنين

وعن إطلاق نار على موكب السفارة الفرنسية من جانب قوات الدعم السريع بالسودان، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية:"نعرف أن الظرف معقد للغاية، ونجري اتصالات مع أطراف النزاع في السودان لضمان سلامة المواطنين هناك".

وأشار إلى أن فرنسا منذ البداية أعربت عن قلقها الشديد تجاه ما يحدث في السودان، متابعًا: "دعينا الطرفين منذ بداية الأزمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وعمل هدنة دفاعًا عن المدنيين والرجوع إلى الحوار السياسي في أقرب وقت ممكن".