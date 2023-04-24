رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الحبيبة وعودتها كاملة لأرض الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة سالمة من كل سوء وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.