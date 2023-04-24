الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس موظفة وشقيقها لسرقتهما خزينة شركة بالنزهة 4 أيام

جريدة الدستور

أمرت نيابة النزهة بحبس موظفة وشقيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب اتهامهما بسرقة وكسر خزينة شركة تعمل بها الأولى؛ لوجود خلافات بينها وبين صاحب الشركة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من "صاحب شركة استيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم" باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "موظفة بالشركة، وشقيقها- مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنه نظرًا لسابقة قيامها بتسليم الشاكي مبلغا ماليا بدعوى توظيفه فى تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ولم يقم برد أصل المبلغ المالي، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها، وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها، حيث قامت بتسهيل دخولهم للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهم عن مكان الخزينة الخاصة بها، حيث تمكنوا من كسر الخزينة واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

خبير سياسى: جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان تعكس قدرتها ومكانتها الكبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر