حبس موظفة وشقيقها لسرقتهما خزينة شركة بالنزهة 4 أيام

أمرت نيابة النزهة بحبس موظفة وشقيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب اتهامهما بسرقة وكسر خزينة شركة تعمل بها الأولى؛ لوجود خلافات بينها وبين صاحب الشركة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من "صاحب شركة استيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم" باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "موظفة بالشركة، وشقيقها- مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنه نظرًا لسابقة قيامها بتسليم الشاكي مبلغا ماليا بدعوى توظيفه فى تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ولم يقم برد أصل المبلغ المالي، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها، وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها، حيث قامت بتسهيل دخولهم للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهم عن مكان الخزينة الخاصة بها، حيث تمكنوا من كسر الخزينة واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.