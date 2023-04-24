الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدوء فى محطات المترو فى بداية رابع أيام العيد

هدوء في المترو خلال
هدوء في المترو خلال رابع أيام العيد

شهدت محطات المترو بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان ـ المرج) حالة من الهدوء في مطلع رابع أيام العيد، وقبل يوم من انتهاء الإجازة الرسمية التي تنتهي غدًا الثلاثاء.

وبدأ إقبال محدود في الساعات الأولى للتشغيل، ليبقى في النطاق الطبيعي خلال أيام العيد، حيث تنخفض الأعداد في الصباح، بينما تزيد مع ساعات المساء، حيث تعتبر أوقات الذروة بعد المغيب حيث تتوجه الأسر للتنزه في المنتزهات المختلفة بالقاهرة الكبرى، حيث تزيد أعداد الزائرين لكورنيش النيل والحدائق العامة ودور السينما ووسط القاهرة وممشى أهل مصر.

إقبال كبير على حديقتى حيوان الجيزة والأورمان

كما تشهد حديقتا حيوانات الجيزة والأورمان إقبالًا كثيفًا خلال أيام العيد، حيث تُعتبر وجهة مفضلة لكل الأعمار للاستمتاع بالأجواء، ومشاهدة الحيوانات النادرة داخل الحديقة، حيث يفترش المواطنون أرض الحديقة ويقضون يومهم في ظلال الأشجار المُعمّرة.

احتفالات المصريين ما زالت جارية في أجواء مُناخية لطيفة ودرجات حرارة تشير إلى الارتفاع طفيفًا حيث تسجل محافظات شمال البلاد درجات حرارة مرتفعة، مع توقعات بسقوط أمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

ويواصل المواطنون احتفالاتهم في كل المحافظات بأيام العيد، وسط أجواء مُناخية معتدلة في فصل الربيع الذي بدأ منذ الحادي والعشرين من مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجة الحرارة خلال اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم ارتفاعًا بحيث تسجل القاهرة درجة حرارة تصل إلى 29 في العظمى، و17 الصغرى.

سقوط أمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر

وقال بيان لهيئة الأرصاد إن جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر معرضة لسقوط أمطار قد تكون رعدية في بعض الأوقات.

الاجازة الرسمية الحدائق العامة القاهرة الكبرى المنتزهات الحيوانات النادرة حيوانات الجيزة

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