الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الحجر الزراعى": إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية يسمح بنفاذها عالميًا

الدكتور أحمد العطار
الدكتور أحمد العطار

أكد رئيس الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، الحرص على زيادة حجم الصادرات الزراعية من خلال إحكام الرقابة وتشديدها على الصادرات؛ ما يسمح بنفاذها إلى الأسواق العالمية.

وقال العطار، اليوم الإثنين، إن الحجر الزراعي المصري يشدد الرقابة على صادرات الموالح إلى الاتحاد الأوروبي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت مؤخرا في مجال الصادرات الزراعية.

وأوضح أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير الموالح للعام الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية بلغت حوالي مليونين و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أبريل الجاري، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة.

يشار إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية منذ بداية العام من الموالح بلغ مليونا و302 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن، كما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألف طن، واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 آلاف طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف طن.

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