الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هولندا والصين والدنمارك تعلن إجلاء رعاياها من السودان

عمليات الاجلاء
عمليات الاجلاء

قالت وزارة الخارجية الهولندية إن طائرة عسكرية هولندية تقل أفرادًا جرى إجلاؤهم أقلعت من السودان إلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن أشخاصًا من جنسيات مختلفة بينهم هولنديون كانوا على متن الطائرة لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وتابعت الوزارة أنها ستواصل العمل على إجلاء الهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.

كما أعلنت الخارجية الدنمركية عن إجلاء 15 مواطنًا من السودان الليلة الماضية ضمن عملية قادتها فرنسا.

وفي السياق، أعلنت الخارجية الصينية عن إجلاء عدد من موظفيها في السودان إلى دولة مجاورة.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن بدء "عملية إجلاء سريع" لفرنسيين وبعثتها الدبلوماسية تشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة وحليفة"، من دون تفاصيل إضافية.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان، وإن عملية إجلاء أخرى تجري، صباح اليوم الإثنين، موضحة أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصًا.

- ألمانيا تبدأ إجلاء رعاياها

فيما أعلنت ألمانيا، في الوقت نفسه، عن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان، حالها كحال دول أجنبية عدة مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفادت به وزارتا الخارجية والدفاع.

وأوضحت الوزارتان على "تويتر": "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان، ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضًا رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عبر "تويتر"، عن أن قوات بلاده العسكرية أنهت "عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".

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