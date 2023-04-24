جمارك القاهرة: إحباط محاولة تهريب 21 هاتفا و364 عبوة أدوية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات، ومصري أخر حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة، استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك، و فرج حمدي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف أحمد صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات المحمولة.

و قام هاشم مصطفى، مدير الجمرك، بتشكيل لجنة مكونة من محمد حسين، و محمد سالم مأمورا الجمرك تحت شراف احمد نبيل مدير الحركة في حضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي، وذلك لجرد المضبوطات وتحريزها، حيث بلغ عددها ٢١ تليفونًا.

أما المحاولة الثانية، فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، حيث حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم، و فرج حمدي واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

و قام أحمد عاطف مدير الحركة بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الدوائية، وقام هاشم مصطفي بتشكيل لجنة مكونة من هاني عفيفي واحمد صابر مامورا الجمرك تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٦٤ عبوة دوائية.

أمر هاشم مصطفى هاشم، مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبني رقم ١، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

رجال جمارك مطار القاهرة مع المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

رجال جمارك مطار القاهرة مع المضبوطات