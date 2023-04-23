الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يسرا: طاقم "1000 حمدالله على السلامة" أضافوا لي الكثير

يسرا
يسرا

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنها سعيدة بالتعامل مع جميع أبطال مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، معبرة:" جروب العمل في المسلسل هما اللي شالوني وأضافوا لي مش أنا، لأن هما متمكنين في الكوميديا عني، وأنا حقيقي استفدت من طاقم العمل جداً".

"1000 حمدالله على السلامة"

وأكدت الفنانة يسرا، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفنانة شيماء سيف داخل كواليس العمل كانت تقوم بعمل الكثير من المقالب في طاقم العمل، قائلة: "شيماء سيف كانت بتعمل مقالب كثيرة جداً فينا في الكواليس وكانت بتصورنا، ومرة رمت صاروخ تحت الكرسي بتاعي".

 الظهور الأول لكايلا رامي رضوان

وعند الحديث عن مسلسل "جات سليمة" للفنانة دنيا سمير غانم، قالت:" كنت فرحانة جداً جداً بظهور كايلا، ومستواها الفني عجبني جداً ماشاء الله عليها زي القمر".

وفي السياق ذاته، قال رامي رضوان، إنه حضر مع نجلته جميع تحضيرات مشهدها الأول في مسلسل جات سليمة ولكنه لم يتوقع هذا الأداء الجيد في تجربتها الأولى".

يسرا 1000 حمدالله على السلامة مساء دى ام سى كايلا رامي رضوان دي ام سي

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