الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعاء حلمي: مسلسلات رمضان 2023 قدمت وجوها غائبة بقوة للساحة الفنية

دعاء صلاح
دعاء صلاح

قالت الناقدة دعاء حلمي، إن مسلسلات رمضان متنوعة هذا العام بشكل كبير للغاية، فيكفي أن هناك فنانين عادوا بقوة في هذا العام مثل أحمد عيد وهالة صدقي على سبيل المثال.

وأضافت لـ “الدستور”:  “كما أن هناك أعمال متنوعة شاهدناها خلال شهر رمضان بين الأعمال الطويلة الحلقات والقصيرة بالإضافة إلى تنوع شكل المحتوى المقدم نفسه بين الكوميديا والرومانسية والأكشن والعديد من الأشكال الدرامية التي لاقت حالة نجاح كبيرة خلال أيام الشهر الكريم”.
وتابعت: “هذا العام استطاع أن يعيد الدراما المصرية للواجهة بأعمال مليئة بالأشكال الدرامية المتنوعة فرأينا مثلا الدراما الدينية التاريخية بمسلسل رسالة الإمام”، لافتة إلى أن هذه الأعمال لم تكن موجودة عى مائدة الإفطار في رمضان منذ سنوات عديدة، وهذا نجاح كبير للغاية.
وواصلت: "الدراما هذا العام استطاعت أن ترضي كل الأذواق فرأينا تنوعا واضحا من الممثلين أنفسهم، فرأينا ياسر جلال يقدم شكل جديد وكذلك منى زكي وطارق لطفي ونيللي كريم بعملها الصعيدي، والقائمة تطول وتمتلىء بكل أشكال الدراما الاجتماعية".
واستكملت: "كما أن مسلسل تحت الوصاية قدم قضايا مهمة تخص المرأة وحياتها الصعبة في بعض المواقف التي تتعرض لها، وتم صياغتها بشكل جيد للغاية دون أي تطويل أو فجاجة في الشكل".
واختتمت: "اعتبر أن تحت الوصاية ومنى زكي، هما الأكثر إتقانًا على مستوى القصة والتمثيل والإخراج خلال شهر رمضان، والعمل دخل قلب المشاهد بسبب سهولته وبساطته".

المشاهد المص الناقدة دعاء حلمي دعاء حلمي فنانين منى زكي تحت الوصاية هالة صدقي

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